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Haberler Galeri Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

"2023 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin en düşük maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur zammı açıklamasının ardından asgari ücret ara zam beklentileri arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bilgin'in son dakika açıklamaları sonrası Temmuz ayında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte, Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklaması...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:42
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Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

Asgari ücretin Temmuz'da ne kadar olacağı gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, ara zam için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin'in son dakika açıklamalarını ilgiyle takip ediyor. 2023 yılında net asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise gözler Temmuz asgari ücret ara zammı için atılacak yeni adımlarda. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...

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Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz."

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Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

Bakan Bilgin sözlerinin devamında; "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." dedi.

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Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

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Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Ara zam tahminleri...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "