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Haberler Galeri Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

"Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyecek enflasyon oranları hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından ayın ilk haftasında enflasyon verileri açıklanıyor. Emekli maaş zammında belirleyici unsur olan enflasyon oranları için geriye 2 veri kaldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 15:49
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Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

"Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam öncesi gözler TÜİK tarafından açıklanacak 2 veriye çevrildi. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

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Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyordu. Ancak 3 Haziran'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, enflasyon oranları 5 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.

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Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

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Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.