Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?

"Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyecek enflasyon oranları hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından ayın ilk haftasında enflasyon verileri açıklanıyor. Emekli maaş zammında belirleyici unsur olan enflasyon oranları için geriye 2 veri kaldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?