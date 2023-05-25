25 Mayıs 2023, Perşembe
1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...
EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Prim eksiği olanlar tamamlamak için formüller üzerinde sorgulamalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde sonrasında yeni emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. İşte, 3600 günle emeklilik detayları!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:50
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