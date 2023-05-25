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Haberler Galeri 1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Prim eksiği olanlar tamamlamak için formüller üzerinde sorgulamalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde sonrasında yeni emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. İşte, 3600 günle emeklilik detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:50
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1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilik düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Prim günü eksik olanlar için de emeklilik yolu açılacak. Yaşı ilerlemiş olduğu halde çeşitli sebeplerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler şartları yerine getirmeleri halinde emklilik hakkını elde etmiş olacak. Bu süreçte yeni düzenleme için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca,"Emeklilik prim yaş tablosu değişecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, 3600 günle emeklilik detayları!

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1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

Meclis'te kabul edilen ve 3 Mart'ta yürürlüğe giren yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.

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1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabiliyor. EYT'li SSK'lılarda 5000–5975 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor.

Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanıyor.

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1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT'DE GEREKEN GÜNLER

Posta'da yer alan habere göre; SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 gün arası. m SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası. m Bağkur'lu kadınlar: 7200 gün. m Bağkur'lu erkekler: 9000 gün. m Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 gün. m Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 gün.

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1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! Staj ve çıraklık sigortası...

3600 GÜN İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

8 Eylül 1999'dan öncesi için yaş şartı aranmasa da 3600 günle emeklilikte yani kısmi emeklilikte yaş şartı devam ediyor. Yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

Kısmi emeklilikte EYT şartları 1999 yılı öncesine dönseydi 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacaktı. Peki mevcut durumda yaştan emeklilik için ne gibi şartlar aranıyor?