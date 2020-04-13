Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3 kamu bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği için başvurular alınmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında verilen temel ihtiyaç kredisi desteği ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...