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Haberler Galeri Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

3 kamu bankası tarafından verilen temel ihtiyaç desteği kredisi için başvurular devam ediyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL destek kredisi veren Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere verilen temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredi sonuçlarını merak ediyor. Peki, Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:48
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Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3 kamu bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği için başvurular alınmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında verilen temel ihtiyaç kredisi desteği ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.