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Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?
3 kamu bankası tarafından verilen temel ihtiyaç desteği kredisi için başvurular devam ediyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL destek kredisi veren Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Hane halkı geliri 5 bin TL altında olan bireysel müşterilere verilen temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredi sonuçlarını merak ediyor. Peki, Temel ihtiyaç kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:39Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:48