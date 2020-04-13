Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs sonrası Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL olmuş, Ramazan Bayramı ikramiyeleri erkenden ödenmişti. Binlerce emekli bu hafta zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar. En çok merak edilenlerden biri de Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı oldu. Peki, İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte cevaplar...