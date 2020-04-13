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Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs ayında ödenmesi planlanan emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan ayında ödenmişti. Bu hafta emekli maaşlarını alacak olan emekliler, şimdi ise ikinci ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceğini araştırıyor. Peki, ikinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:12Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:17