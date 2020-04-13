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Haberler Galeri Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs ayında ödenmesi planlanan emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan ayında ödenmişti. Bu hafta emekli maaşlarını alacak olan emekliler, şimdi ise ikinci ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceğini araştırıyor. Peki, ikinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 13.04.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 17:17
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Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs sonrası Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL olmuş, Ramazan Bayramı ikramiyeleri erkenden ödenmişti. Binlerce emekli bu hafta zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar. En çok merak edilenlerden biri de Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı oldu. Peki, İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

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Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EMEKLİLERİN İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.

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Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan'da ödenmeye başladı. İkramiye ödemeleri 11 Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Emeklilerin gözü orada! İkinci bayram ikramiyeleri öne mi çekildi? 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da