6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli destek kredisi için başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren kabu edilen başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Kamu bankaları tarafından sonuçlar açıklanmaya başlandı. Henüz başvuru yapamayanlar ve başvuru sonucunu bekleyenler için detayları sayfamızda derledik. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...