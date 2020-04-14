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6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika haberi... Kamu bankalarının sağladığı temel ihtiyaç desteği kredisine başvurular devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren alınan başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuru yapan adayların sonuçlarını açıklıyor. 5.000, 7.500 ve 10.000 TL ihtiyaç kredisinden faydalamak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:43Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 09:47