14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberi... Kamu bankalarının sağladığı temel ihtiyaç desteği kredisine başvurular devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren alınan başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası başvuru yapan adayların sonuçlarını açıklıyor. 5.000, 7.500 ve 10.000 TL ihtiyaç kredisinden faydalamak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 09:47
  • 1
  • 20
6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitli destek kredisi için başvurular devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren kabu edilen başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Kamu bankaları tarafından sonuçlar açıklanmaya başlandı. Henüz başvuru yapamayanlar ve başvuru sonucunu bekleyenler için detayları sayfamızda derledik. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

  • 2
  • 20
6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

  • 3
  • 20
6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

  • 4
  • 20
6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

  • 5
  • 20
6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

KREDİ NASIL ÇEKİLECEK?

Kredi tutarınızı; şubeye gitmeden Bank24'lerde yer alan Kartsız İşlem menüsündeki "Bireysel Destek Kredisi Çekme" seçeneğiyle ya da banka kartınızla Para Çekme menüsünden dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.