10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir? 2020 işsizlik maaşı ne kadar? Koronavirüs nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İşsiz kalan vatandaşlar son 3 yıldaki prim şartlarını da taşımaları halinde 10 aya kadar 2 bin 336 TL'ye varan işsizlik maaşı alabiliyor. İşten çıkarılan vatandaşlar 2020 işsizlik maaşı şartları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:35Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 12:49