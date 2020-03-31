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10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir? 2020 işsizlik maaşı ne kadar? Koronavirüs nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İşsiz kalan vatandaşlar son 3 yıldaki prim şartlarını da taşımaları halinde 10 aya kadar 2 bin 336 TL'ye varan işsizlik maaşı alabiliyor. İşten çıkarılan vatandaşlar 2020 işsizlik maaşı şartları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 12:49
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10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen corona virüsü vakasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Bazı iş yerlerinin geçici olarak faaliyetleri durduruldu. İşsiz kalan vatandaşlar, İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşından faydalanmak istiyor. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL

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10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

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10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.