62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Başkan Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Bu gelişmelerin ardından ilave atamaların hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 kamuya ilave atama ne zaman? İlave atama şartları neler? İşte detaylar...