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62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

Son dakika haberi... 62 kamu kurumuna 6 bin 219 atama yapılacak. 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle toplamda yapılacak 6 bin 219 ilave atama için heyecanlı bekleyiş başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması için atamaların destekleyici olacağını belirtti. Peki, 2020 kamuya ilave atama ne zaman? İlave atama şartları neler?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 11:00
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62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Başkan Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Bu gelişmelerin ardından ilave atamaların hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 kamuya ilave atama ne zaman? İlave atama şartları neler? İşte detaylar...

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62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

İLAVE ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarihler henüz belli olmadı. Kesin tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi.

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62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

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62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?

Bakanlık açıklamasında, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi." ifadeleri yer aldı.