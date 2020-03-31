62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
Son dakika haberi... 62 kamu kurumuna 6 bin 219 atama yapılacak. 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle toplamda yapılacak 6 bin 219 ilave atama için heyecanlı bekleyiş başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması için atamaların destekleyici olacağını belirtti. Peki, 2020 kamuya ilave atama ne zaman? İlave atama şartları neler?
Giriş Tarihi: 31.03.2020 10:57Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 11:00