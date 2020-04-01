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Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 6 ay ertelemeli 10 bin TL'ye kadar kredi desteği veriliyor. Temel ihtiyaç desteği başvuruları bugün itibarıyla başladı. 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitle kredi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? İşte 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 10:26
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Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

6 ay ertelemeli kredi başvuru işlemleri başladı. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilecek "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi"ne başvuru yapabilmek için aylık hane halkı gelirinin 5 bin TL ve altında olması gerekiyor. Örnek ödeme tablosu ile 36 aya varan 6 ay ertelemeli kredi detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Peki, temel ihtiaç desteği başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru şartları neler? İşte 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve başvuru detayları...

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Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

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Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

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Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK

Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.

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Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aylık hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabilecek.