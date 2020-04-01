Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 6 ay ertelemeli 10 bin TL'ye kadar kredi desteği veriliyor. Temel ihtiyaç desteği başvuruları bugün itibarıyla başladı. 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitle kredi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? İşte 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL