6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıklamasının ardından bugün başvurular başladı. Peki Temel İhtiyaç Desteği nedir? Temel İhtiyaç Desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Başvuru şartları neler? Temel İhtiyaç Desteği geri ödemesi nasıl olacak? İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...