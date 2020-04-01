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6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıklamasının ardından bugün başvurular başladı. Peki Temel İhtiyaç Desteği nedir? Temel İhtiyaç Desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Başvuru şartları neler? Temel İhtiyaç Desteği geri ödemesi nasıl olacak? İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 09:47
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6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı.

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6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının internet sitelerinden başvurular bugün itibariyle yapılmaya başlandı.

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6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

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6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

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6 ay ödemesiz düşük faizli kredi başvuruları başladı! İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları...

ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.