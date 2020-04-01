Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberi... Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Migros market tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başatılan istihdam seferberliği kapsamında bin kişi daha işe alınacak. Bu gelişmelerin ardından başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...