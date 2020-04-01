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Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika... Migros 1000 personel alımı yapacak. Koronavirüs salgını sonrası Migros müşterileri sanal market üzerinden sipariş vermeye başladılar. Migros yaptığı açıklamada, siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek için istihdam sağlamaya devam edileceğini duyurdu. Son 10 günde 2 bin 200 kişiyi işe alan Migros,10 gün içerisinde 1000 kişiyi daha istihdam edecek. Peki, 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.04.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 11:38
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Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberi... Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Migros market tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde 2 bin 200 kişiyi iş başı yaptırarak başatılan istihdam seferberliği kapsamında bin kişi daha işe alınacak. Bu gelişmelerin ardından başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros, verilen yoğun siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.

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Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

Sanal market operasyonları için 1200, mağazaları için 1000 yeni istihdam sağlayan Migros, toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros'un gelecek 10 gün içinde yapacağı 1000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı bir ayda 3 bin 200 kişiye ulaştıracak.

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Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

MİGROS İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Migros Sanal Market böylece aile bütçesine katkı sağlayan ürünlerini Migros kalitesi ve temassız teslimatla daha fazla kişiye ulaştırmış olacak.

İş başvuruları basvuru.migros.com.tr adresinden yapılabilecek.

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Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?

MİGROS SANAL MARKET HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR

Migros Sanal Market, artan talebe hızla yanıt vererek müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak adına hizmet ağını yeni iller ve kanallarla da genişletiyor. Türkiye'nin en yaygın online gıda platformu olan Migros Sanal Market, Türkiye'nin 71 ilinde sunduğu hizmeti 81 ile hızla yaygınlaştırıyor.