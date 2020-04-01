Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika... Migros 1000 personel alımı yapacak. Koronavirüs salgını sonrası Migros müşterileri sanal market üzerinden sipariş vermeye başladılar. Migros yaptığı açıklamada, siparişlere daha hızlı yanıt verebilmek için istihdam sağlamaya devam edileceğini duyurdu. Son 10 günde 2 bin 200 kişiyi işe alan Migros,10 gün içerisinde 1000 kişiyi daha istihdam edecek. Peki, 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.04.2020 11:32Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 11:38