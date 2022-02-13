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Haberler Galeri SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

SGK tarafından kadın istihdamını artırmak amacıyla birçok proje hayata geçiyor. Bu süreçte gelen son dakika açıklamasına göre, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor. Şu aşamada proje ilk etapta belirlenen 7 ilde gerçekleşecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak. Hal böyle olunca konu hakında detaylar merak ediliyor. İşte, hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 21:16
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SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

SGK son dakika müjdeyi verdi. Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek. e-Devlet üzerinden başvuru... SGK tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler uygulamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Belirlenen illerde uygulanacak projenin detayları ise belli oldu. İşte, hibe desteği için başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projelerine bir yenisi daha eklendi.

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SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla SGK, Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kısa adıyla "Women-Up" Projesini hayata geçirecek.

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SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

KADIN İŞVERENE 320 AVRO HİBE

Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.

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SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

Projeden 4000 kadın işveren ve 4000 kadın işçi faydalanacak

İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.