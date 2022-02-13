SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...

SGK tarafından kadın istihdamını artırmak amacıyla birçok proje hayata geçiyor. Bu süreçte gelen son dakika açıklamasına göre, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor. Şu aşamada proje ilk etapta belirlenen 7 ilde gerçekleşecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak. Hal böyle olunca konu hakında detaylar merak ediliyor. İşte, hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?