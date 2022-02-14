14 Şubat 2022, Pazartesi
3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?
Kamuda görev alan milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son viraja girildi. Hükümet tarafından ek göstergeye yönelik müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Memurların, hem memurluk görevinde hem de emeklilikte aldığı ücrete etki eden ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Yazımızda söz konusu düzenleme ile oluşacak 3600 ek gösterge tablosunu bulabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:56
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