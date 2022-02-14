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3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

Kamuda görev alan milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son viraja girildi. Hükümet tarafından ek göstergeye yönelik müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Memurların, hem memurluk görevinde hem de emeklilikte aldığı ücrete etki eden ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Yazımızda söz konusu düzenleme ile oluşacak 3600 ek gösterge tablosunu bulabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:56
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3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun en çok araştırdığı konulardan biri olan ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memurların aylıklarının hesaplanmasında ek gösterge tablosu da dikkate alınır. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın müjdelediği 3600 ek gösterge artışının ne zaman yürürlüğe gireceği merakla bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇİN GERİ SAYIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta bir ara gelerek 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

"Bizim ağırlıklı olarak sosyal politika tedbirlerini, sosyal politika uygulamalarını yaygınlaştırmamız lazım. Elbette bu sürecin başka problemleri var; ama çok şükür biz özellikle toplu sözleşmelerimizde, asgari ücret belirlenmesinde, memur ücretlerinin, emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde bu konuda Türkiye imkanlarını sonuna kadar zorlamıştır. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde, biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik.

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3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

Önümüzdeki temmuzda da yeniden toplu sözleşme, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız. Yaptığımız toplu sözleşmede çok önemli bir başka şeyi kayıt altına aldık. Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız, 3600 meselesinin. Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz"

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3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım! Tablo netleşti! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak?

ADİL DÜZENLEME GELİYOR

Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu.