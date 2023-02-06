06 Şubat 2023, Pazartesi
Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!
"Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan çevre illerde depremin hissedilmesi sonrasında, "Yeniden deprem olacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyada deprem olacağı iddialarına yönelik iddialar için AFAD'dan açıklama geldi. Peki, Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:00
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