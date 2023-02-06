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Haberler Galeri Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

"Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan çevre illerde depremin hissedilmesi sonrasında, "Yeniden deprem olacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyada deprem olacağı iddialarına yönelik iddialar için AFAD'dan açıklama geldi. Peki, Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:00
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Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

"Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Deprem bölgesinde yaşayanlar yeniden deprem olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

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Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

AFAD TARAFINDAN 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAĞI İDDİALARINA YANIT!

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır."

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Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

Türkiye yeni depremlerle sarsıldı...

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

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Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

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Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." dedi. Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Erdoğan, " Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz." diye konuştu