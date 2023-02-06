Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!

AFAD TARAFINDAN 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAĞI İDDİALARINA YANIT!

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı" iddiası doğru değildir. AFAD veya herhangi bir kurumdan böyle bir açıklama yapılmamıştır."