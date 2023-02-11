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Haberler Galeri 2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

AFAD personel alımı başvuru şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilerek ya da gönüllü olarak anlık afet bölgelerine yardıma gitmek isteyen vatandaşlar iş ilanlarını araştırmaya başladı. Peki AFAD personel alımı başvurusu nerede, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 09:13
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2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 16 ilde toplam 106 personel alımı gerçekleştirecek. AFAD bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar şartları araştırmaya başladı. Arama motorlarında vatandaşlar "AFAD personel alımı başvuru şartları neler?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte www.afad.gov.tr iş talep formu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

AFAD PERSONEL ALIMI

AFAD bünyesine en az lise mezunları arasından işçi, personel ve memur alımı yapılacağı duyuruldu.

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2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesine yapılan personel alımında adaylar Büro personeli, destek personeli şoför, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, afet ve acil durum yönetimi denetçisi, afet ve acil durum uzman yardımcısı kadrolarında çalıştırılacak.

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2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

Söz konusu alımlara yönelik aynı zamanda başvuru süreleri de uzatıldı. Konuya ilişkin duyuru şu şekilde yapıldı:

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  • 29
2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle personel alımına yönelik aşağıda belirtilen giriş (sözlü) sınavları Başkanlığımızca belirlenecek ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.