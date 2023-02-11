2023 AFAD BAŞVURU EKRANI | AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! İşte branş ve kontenjanlar... www.afad.gov.tr iş talep formu!

AFAD personel alımı başvuru şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilerek ya da gönüllü olarak anlık afet bölgelerine yardıma gitmek isteyen vatandaşlar iş ilanlarını araştırmaya başladı. Peki AFAD personel alımı başvurusu nerede, nasıl yapılır?