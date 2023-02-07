07 Şubat 2023, Salı
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? 7 Şubat tatil olan iller hangileri? Valilik açıklamaları...
"7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde kar yağışının etkili olmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. Hal böyle olunca kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:47
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