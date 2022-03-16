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Haberler Galeri Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren ek göstergede son viraja girildi. Komisyon, 3600 ek gösterge artışı için bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Yeni düzenleme için çalışmalar devam ederken, gözler memur maaşında artışın nasıl olacağına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 16:30
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Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar sürüyor. Kamu çalışanlarının tümü için düzenleme yapılması gündemde. Yeni düzenleme ile ek gösterge düzensizliklerinin ortadam kaldırılması planlanıyor. Peki, 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. 3600 ek gösterge tasarısının 2022 Mayıs'ta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

3600 EK GÖSTERGE İLE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi maaş ve ikramiyelerinin şu şekilde olması bekleniyor:

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Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye: 168.031 - 205.113 - 37.082

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Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi: 201.637 - 246.135 - 44.498