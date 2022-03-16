Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren ek göstergede son viraja girildi. Komisyon, 3600 ek gösterge artışı için bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Yeni düzenleme için çalışmalar devam ederken, gözler memur maaşında artışın nasıl olacağına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.03.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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