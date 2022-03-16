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Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor

Herhangi bir sebepten dolayı ek iş yaparak kazançlarını artırmayı hedefleyen vatandaşlardan çoğu, ek işte bazı hakların bulunduğunu bilmiyor. Yasalara göre, aynı anda iki iş yerinde birden çalışıldığında sigortalı olmanın önünde bir engel bulnmuyor. Bu durum emeklilikte gün sayısını etkilemese de, kazançlar arttığı için emekli maaşına da olumlu etki ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 17:06
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Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK’ya bildirmek gerekiyor

Türkiye'de birçok kişi kazançlarını artırmak için ek iş yapıyor. Hemen şunu belirtelim ki, aynı anda iki iş yerinde sigortalı olunabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, iki ayrı iş yerinde sigortalı olarak çalışmanın bir engeli bulunmuyor. İşte ek iş ile emekli maaşı artırmanın detayları...

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Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK’ya bildirmek gerekiyor

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda yasal olarak iki ayrı işyerinde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor. Burada iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir madde olmamalı. Bu yasak yoksa işvereniniz sizin farklı bir iş yerinde çalışmanıza izin de vermişse iki ayrı yerde çalışabiliyorsunuz. Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da bir sakınca bulunmuyor. Ancak sözleşmenizde bunu engelleyici bir durum varsa ya da iş yeriniz size izin vermemişse tazminatsız çıkartılma riskiniz de bulunuyor.

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Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK’ya bildirmek gerekiyor

GÜN SAYISI ARTMAZ

Hemen hatırlatalım her iki işyerinin de sizin kaydınızı yapması yani SGK'ya bildirip prim ödemesi gerekir. Diğer iş yerinde sigortanız olduğu için ikinci iş yeri eğer bildiriminizi yapmaz ise suç işlemiş olur. 5510 sayılı yasanın 92. maddesinin ilk fıkrasında bu zorunluluk şöyle anlatılıyor: "Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalı olması zorunludur.

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Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK’ya bildirmek gerekiyor

Bu kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir." Dolayısıyla kişi kaç işyerinde çalışırsa çalışsın mutlaka her işverenin sigortasını yapması zorunludur. Böylece kişi için iki ayrı yerden kazanç bildirilip prim yatırılır. Ancak burada kafaları karıştıran konulardan birisi bu günlerin toplanıp toplanamayacağıdır.

Yani bir işyerinde 30 diğerinde 15 gün çalışan birisinin emeklilik için prim günü 45 gün artacak mıdır?

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Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK’ya bildirmek gerekiyor

KAZANCA ETKİ EDER

SGK mevzuatı bir ayı 30 gün bir yılı da 360 gün olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla sizin kaç işyerinden priminiz yatarsa yatsın bir ay 30 gün üzerinden hesaplanacak ve prim gününüz 30 gün olarak artacaktır.