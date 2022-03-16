HaberlerGaleriÇoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor
Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor
Herhangi bir sebepten dolayı ek iş yaparak kazançlarını artırmayı hedefleyen vatandaşlardan çoğu, ek işte bazı hakların bulunduğunu bilmiyor. Yasalara göre, aynı anda iki iş yerinde birden çalışıldığında sigortalı olmanın önünde bir engel bulnmuyor. Bu durum emeklilikte gün sayısını etkilemese de, kazançlar arttığı için emekli maaşına da olumlu etki ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.03.2022 17:06Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 17:06