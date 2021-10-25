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Haberler Galeri Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro (26.000 TL) maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro (26.000 TL) maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Finlandiya'ya 2.300 Euro yani 26.000 TL maaşla işçi alımı yapılacak! Ülkeye toplamda 30 bin işçi alınacağı duyuruldu. Sağlık, metal, bilişim, denizcilik alanları başta olmak üzere pek çok sektörde işçi alımı yapılacağı belirtildi. Adayların temel düzeyde dil bilmesi iş başvurusunda büyük avantaj sağlayacak. Alımlarda ilk önceliğin sağlık çalışanlarına olacağı düşünülüyor. İşçi maaşlarının 2.300 Euro civarında başlaması bekleniyor. İşte; Finlandiya işçi alımına ilişkin merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:46
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Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro 26.000 TL maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Finlandiya'ya 30 bin işçi alımı yapılacak. Son günlerde yurt dışında işçi alımı ilanları büyük talep görüyor. Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya da sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalıştırmak üzere işçi alacak. İşçi ihtiyacını gidermek için yurt dışından işçi ithal edecek ülkede verilecek maaşın 2.300 Euro yani 26.000 TL olacağı belirtiliyor. İşte; Finlandiya işçi alımının detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro 26.000 TL maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı şu anda 30 bin seviyelerinde. Sağlık çalışanlar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor.

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Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro 26.000 TL maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Ülkede çalışacak olan personele 2300 euro yani 26.000 TL değerinde bir maaş verilecek.

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Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro 26.000 TL maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Finlandiya'nın ülke genelinde personel ihtiyacı duyduğu sektörlerin başında elektronik geliyor. Elektroik ve yazılım alanında çok sayıda personel ihtiyacı olan ülke ayrıca bu alanda işçi konumunda çalışabilecek işçiler de arıyor.

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Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro 26.000 TL maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Ayrıca çok temel düzeyde de olsa yabancı dil bilinmesi iş başvurularında çok önemli avantaj sağlıyor.