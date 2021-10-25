Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! 2.300 Euro (26.000 TL) maaşla işçi alımı! Sağlık, metal, bilişim, denizci, vasıflı, vasıfsız…

Finlandiya'ya 30 bin işçi alımı yapılacak. Son günlerde yurt dışında işçi alımı ilanları büyük talep görüyor. Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya da sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalıştırmak üzere işçi alacak. İşçi ihtiyacını gidermek için yurt dışından işçi ithal edecek ülkede verilecek maaşın 2.300 Euro yani 26.000 TL olacağı belirtiliyor. İşte; Finlandiya işçi alımının detayları…