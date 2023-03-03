4 veri kaldı, SSK, Bağkur'lu emekli ve memur için %6 zam! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...

Emekli ve memurlar Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Gözler Temmuz ayında yapılacak 2023 yılının ikinci zam oranına çevrildi. Toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranları için detaylar merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verileri sonrasında ikinci kritik detayda neticeye kavuşmuş olacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli Temmuz maaşı için son dakika gelişmeler!