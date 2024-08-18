18 Ağustos 2024, Pazar
Tek tek açıklandı: 2000 öncesi ve sonrasına hesap! Emekliye 2024'te %30 daha fazla maaş: 10.000, 12.500, 13.450, 15.000 TL...
Enflasyonun etkisiyle bu yıl emekli maaşlarına uygulanan güncelleme katsayısı, önceki yıla göre oldukça yüksek çıktı. Bu artışla birlikte emekliler, 2025 yılına kıyasla maaşlarında yüzde 30'a varan bir yükseliş yaşayacak. Emeklilik hesaplama yöntemleri de bu gelişmelerin ardından milyonların gündemindeki yerini koruyor.
Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:10