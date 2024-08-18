Tek tek açıklandı: 2000 öncesi ve sonrasına hesap! Emekliye 2024’te %30 daha fazla maaş: 10.000, 12.500, 13.450, 15.000 TL...

Güncelleme Farkları Nasıl Oluşuyor?

Maaş hesaplama formüllerine göre, bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranları incelendiğinde, bu yıl dilekçe verenler için 2023, gelecek yıl dilekçe verenler için 2024 dikkate alınacaktır. 2023 yılı enflasyonunun 2024 yılı enflasyonundan yüksek olduğu ve büyüme farkının da bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2024'te dilekçe verenlerin maaşlarında önemli bir artış görülmektedir. 2024 yılı artışları kümülatif olarak yüzde 86.16'ya ulaştığı için, bu da maaşı yükselten bir faktör olarak öne çıkıyor.