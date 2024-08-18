Ne zaman emekli olursam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli.

Çünkü üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları da değişiyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde çalışması daha çok olan ve yüksek prim yatıranlar daha avantajlı oluyor.