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Haberler Galeri Ne zaman emekli olursam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

Ne zaman emekli olursam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

Yeni dönem zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte binlerce emekli adayı hesap yapmaya başladı. Emeklilik şartlarını yerine getirenler "Ne zaman emekli olsam daha mantıklı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 2024 yılında emeklilik zamanı dolmasına rağmen 2025'i beklemek mi, yoksa hemen emekli olmak mı avantajlı? Güncelleme katsayısı farkı sebebiyle hangi yıl öne çıkıyor? Maaş hesabında neler kullanılıyor? Maaş farkı nasıl ortaya çıkıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. İşte cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:43
Ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

Milyonlarca emekli için temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni taban maaş da belirlenmiş oldu.

10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan taban maaş ile birlikte tüm aylıklar bu rakama seyyanen ödeme ile tamamlandı.

Ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

Emeklilerle ilgili hesaplar yeniden yapılırken emekli maaşı hesaplama yöntemleri de milyonların gündeminden düşmüyor.

Son günlerde herkes 2024'te mi yoksa 2025'de mi emekli olmasının kendisi için avantajlı olacağını merak ediyor.

Ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

BRÜT MAAŞLAR BELİRLİYOR

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani sizin brüt maaşınız ileride alınacak emekli maaşını da belirliyor.

Ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli.

Çünkü üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları da değişiyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde çalışması daha çok olan ve yüksek prim yatıranlar daha avantajlı oluyor.

Ne zaman emekli olsam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı

GÜNCELLEME ÖNEMLİ

Üç dönem (2000 öncesi, 2000- 20008 arası ve 2000 sonrası) için hesaplanan emekli maaşı daha sonra dilekçe verilen yıla göre güncelleniyor.

Emekli maaşı hesaplandıktan sonra güncelleme yapılırken emeklilik dilekçesinin verildiği yıl önem kazanıyor. Çünkü güncelleme katsayısı hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınıyor.