18 Ağustos 2024, Pazar
Ne zaman emekli olursam daha fazla maaş alırım? Hesap ortada... İşte cevabı
Yeni dönem zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte binlerce emekli adayı hesap yapmaya başladı. Emeklilik şartlarını yerine getirenler "Ne zaman emekli olsam daha mantıklı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 2024 yılında emeklilik zamanı dolmasına rağmen 2025'i beklemek mi, yoksa hemen emekli olmak mı avantajlı? Güncelleme katsayısı farkı sebebiyle hangi yıl öne çıkıyor? Maaş hesabında neler kullanılıyor? Maaş farkı nasıl ortaya çıkıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:43