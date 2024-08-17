17 Ağustos 2024, Cumartesi
10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor
Emeklilik çalışanların en büyük hayallerinden birisi olarak öne çıkıyor. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte kısmi emeklilik imkanı daha az primle emekli olma fırsatını beraberinde getiriyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor ve hangi vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilir? İşte az primle emeklilik ve beklenen yeni düzenlemeler hakkında bilmeniz gerekenler!
Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:09