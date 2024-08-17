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10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor

Emeklilik çalışanların en büyük hayallerinden birisi olarak öne çıkıyor. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte kısmi emeklilik imkanı daha az primle emekli olma fırsatını beraberinde getiriyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor ve hangi vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilir? İşte az primle emeklilik ve beklenen yeni düzenlemeler hakkında bilmeniz gerekenler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:09
10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor

Kısmi emeklilik, belirli bir prim gün sayısını tamamlayamamış ancak belli bir süre sigorta primi ödemiş vatandaşlar için bir çıkış yolu sunuyor. Bu sistem, özellikle eski sigorta giriş tarihlerine sahip olanlar için geçerli. İşte detaylar!

10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor

10 Yıl Prim ile Emeklilik

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve en az 3600 gün (yaklaşık 10 yıl) prim ödeyen SSK'lılar, kadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurduğunda kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor

Ancak bu kişiler için emekli maaşı, bu üç şartın sona erdiği tarihte başlıyor ve yaş şartı 58 ila 60 arasında değişebiliyor.

10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor

Tarım İşçileri için Özel Durum: EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri için de bir kolaylık sağlanıyor.

10-12 yıl formülüyle emeklilik tablonuz sil baştan! Bu yöntemler emekliliği öne çekiyor

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlamış tarım işçileri, 3600 gün prim ve 15 yıllık sigortalılık şartını yerine getirerek, yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyor.