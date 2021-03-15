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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tek tek açıkladı! Faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları... Tek tek açıkladı! Faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları...
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere birçok bankla yeni yılda faiz oranlarında güncellemeye gitti. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Salgın sürecinde zorlu dönemden geçenler, bankaların uygun faiz oranlı kredilerine yöneldi. Kredi çekmek isteyenler için bankaların kredi faiz oranlarını derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 17:42
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları resmen açıkladı. Kredi çekmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Pandemi döneminde zorlu süreçten geçen ve acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar uygun oranlı kredi imkanlarını sorguluyor. Son dönemde kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları için tüm detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Tüketici kredisi: %1.54 Taşıt kredisi (kaskolu): %1.58 Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56 Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI Taşıt kredisi: %1.34'den İhtiyaç kredisi %1.49'dan SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır. HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan, Taşıt Kredilerinde %1,54'den, Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.50 Taşıt kredisi: 1.55 Ev kredisi: 1.40