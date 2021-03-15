Tek tek açıkladı! Faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere birçok bankla yeni yılda faiz oranlarında güncellemeye gitti. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ise bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Salgın sürecinde zorlu dönemden geçenler, bankaların uygun faiz oranlı kredilerine yöneldi. Kredi çekmek isteyenler için bankaların kredi faiz oranlarını derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, taşıt kredi oranları...