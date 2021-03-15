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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son günler... 3 ay boyunca 1000, 750, 500 TL verilecek! Esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar... Son günler... 3 ay boyunca 1000, 750, 500 TL verilecek! Esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
Esnaflara yönelik destekler devam ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreyle destek ödemesi için başvuru süresi uzatılmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala, destek ödemelerine ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 17:02
Esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Koroanvirüs salgını sonrası sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarla a gerçek kişi tacirlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Devlet tarafından 3 ay boyunca yapılacak destek ödemesinde başvuru süreci tamamlanıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği başvuruları 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.
Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pandemiden olumsuz etkilenen ticari işletmelere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1000 TL gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştı.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
* 2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olacak
* Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak
* İşletmeler Ticaret bakanlığı sitesinden sorgu yapacak
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
* Cirosu 2020 yılında yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere destek hesaplanacak.