Son günler... 3 ay boyunca 1000, 750, 500 TL verilecek! Esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Esnaflara yönelik destekler devam ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreyle destek ödemesi için başvuru süresi uzatılmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala, destek ödemelerine ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, esnaf gelir kaybı desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...