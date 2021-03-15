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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilik imkanı! 18 yaş altının yüzünü güldürecek! O sisteme dahil olacaklar... Emeklilik imkanı! 18 yaş altının yüzünü güldürecek! O sisteme dahil olacaklar...
Milyonlarca gencin emeklilik imkanı için yeni düzenleme geldi. 18 yaş altı milyonlarca genci kapsıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketi kapsamında, BES sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. 18 yaş altı, 27 milyon gencin sisteme dahil edilmesinin önü açıldı. Projenin hayata geçirilmesin ardından 6 milyon genç ile ilk adımın atılması bekleniyor. Sandık, vakıflar, derneklerdeki emeklilik birikimlerinin de BES'e aktarımına imkân tanındı. Düzenleme hakkında detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 18:18
Emeklilik imkanı tanınacak. 18 yaş altının yüzünü güldürecek. O sisteme dahil olacaklar. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ekonomik Reformları açıkladı. Düzenlemenin içinde Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yönelik gelişmelerde yaşandı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, "Sektörün 18 senede gösterdiği performans, sistemin, halkımız nezdindeki konumunu güçlendirmiştir. İçinden geçtiğimiz dönem bize, bu alanda yeni reformların vaktinin geldiğini gösteriyor" diyerek, BES'e yönelik düzenlemelere değindi. Açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reformları açıkladı. Reformların içinde Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yönelik önemli düzenlemeler var. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın ilgili yazısı şöyle; Cumhurbaşkanı, "Sektörün 18 senede gösterdiği performans, sistemin, halkımız nezdindeki konumunu güçlendirmiştir. İçinden geçtiğimiz dönem bize, bu alanda yeni reformların vaktinin geldiğini gösteriyor" diyerek, BES'te yapılacak yeni düzenlemeleri anlattı.
Önce, BES'te gelinen noktayı özetleyim, sonra reform adı altında yapılacak düzenlemelere değineyim. Sistemde toplam 12.6 milyondan fazla katılımcı bulunuyor ve emeklilik fonlarının toplam büyüklüğü de 170 milyar lirayı geçti.
Ekonomik reformlar kapsamında hem BES hem de sigortacılık anlamında üç önemli reform yapılacak. Bunlardan biri 18 yaş altının sisteme dahil edilmesi. Diğeri sandık, vakıf, dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar BES'e aktarımına imkân verilmesi.
Üçüncüsü de devlet destekleri ve uygun maliyetlerle; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi tasarruf ürünlerinin BES'e entegre edilmesi. İlk ikisi hemen uygulamaya alınacak düzenlemeler; sonuncusu ise biraz zaman alacaktır. Bu üç düzenlemeye baktığımızda, önümüzdeki dönemde ülke tasarruflarının artırılmasına ağırlık verileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.