Emeklilik imkanı! 18 yaş altının yüzünü güldürecek! O sisteme dahil olacaklar...

Milyonlarca gencin emeklilik imkanı için yeni düzenleme geldi. 18 yaş altı milyonlarca genci kapsıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketi kapsamında, BES sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. 18 yaş altı, 27 milyon gencin sisteme dahil edilmesinin önü açıldı. Projenin hayata geçirilmesin ardından 6 milyon genç ile ilk adımın atılması bekleniyor. Sandık, vakıflar, derneklerdeki emeklilik birikimlerinin de BES'e aktarımına imkân tanındı. Düzenleme hakkında detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...