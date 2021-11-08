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Haberler Galeri Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! İhtiyaç sahibi kişilere SGK üzerinden bir sefer ödenme koşuluyla para veriliyor. Cenaze yardımı adı verilen ödenekte; sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine yardım yapılıyor. Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 11:04
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Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

918 TL ödeme yapılıyor! Tek seferde veriliyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine devlet katkısı sürüyor. Cenaze yardımı ile acılı günlerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşları devlet yalnız bırakmıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defaya mahsus yapılan yardıma göre, ölen kişinin yakınları bu ödemeyi alabiliyor.

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Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

CENAZE YARDIMI NEDİR?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

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Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

KİMLER CENAZE YARDIMI ALABİLİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

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Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

ŞARTLARI NELERDİR?

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

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Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir.