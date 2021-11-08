08 Kasım 2021, Pazartesi
Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…
Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! İhtiyaç sahibi kişilere SGK üzerinden bir sefer ödenme koşuluyla para veriliyor. Cenaze yardımı adı verilen ödenekte; sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine yardım yapılıyor. Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 11:04
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