HaberlerGaleriEvlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu
Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu
Son dakika haberine göre: Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 07:38Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 08:57