08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

Son dakika haberine göre: Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 08:57
  • 1
  • 17
Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence" olan kıdem tazminatında "tavan", vergi iadesi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

  • 3
  • 17
Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

KIDEM TAZMİNAT TAVANI NEDİR?

Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.

  • 4
  • 17
Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞILIRSA NE OLUR, İŞVEREN İSTERSE FAZLA ÖDEME YAPABİLİR Mİ?

İşverenin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödemeye zorlanamaz.

  • 5
  • 17
Evlilik ve askerlik sebebiyle işten ayrılacaklar dikkat! Kıdem tazminat ile ilgili merak edilen soru yanıt buldu

2022 İÇİN NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

Tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçemiyor. Bu yılın ocak ayı ile temmuz ayında memurların alacakları zam oranları belirlendiğinden gelecek yıl için tavan tutarın ocak ayında 9100 liraya, 1 Temmuz'dan sonra da 10 bin liraya çıkması bekleniyor.