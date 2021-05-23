Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

5.000 ve 3.000 TL'lik hibe başvuruları başlıyor. Detaylat belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği başvuru tarihleri paylaşıldı. Bu gelişme ile beraber hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularına yanıt aranmaya başlandı.