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Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...
Tek seferde 5.000 TL ödenecek. Başvurular geldi çattı, son 2 gün. Geri ödeme yapılmayacak. Ticaret Bakanlığı, 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğine başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. 1.4 milyon esnafın yararlanacağı destek oyuncudan hamala her kesime verilecek. Başvuruada bulunmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili sorgulamalarını hızlandırdı. Başvurular 1 ay boyunca e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. İşte, 3.000 ve 5.000 TL hibe desteği için başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 23.05.2021 21:48
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