23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

Tek seferde 5.000 TL ödenecek. Başvurular geldi çattı, son 2 gün. Geri ödeme yapılmayacak. Ticaret Bakanlığı, 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğine başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. 1.4 milyon esnafın yararlanacağı destek oyuncudan hamala her kesime verilecek. Başvuruada bulunmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili sorgulamalarını hızlandırdı. Başvurular 1 ay boyunca e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. İşte, 3.000 ve 5.000 TL hibe desteği için başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 21:48
  • 1
  • 9
Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

5.000 ve 3.000 TL'lik hibe başvuruları başlıyor. Detaylat belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği başvuru tarihleri paylaşıldı. Bu gelişme ile beraber hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularına yanıt aranmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlayacak. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

  • 3
  • 9
Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI VE ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri şartları...

  • 4
  • 9
Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

1.4 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak.

  • 5
  • 9
Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ifade etti.