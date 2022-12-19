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Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantısının kaç kez yapıldığı merak ediliyor. Peki, asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:36
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Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı 7 Aralık'ta ikinci toplantı ise 1 4 Aralık'ta gerçekleştirildi. Üçüncü toplantının hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, asgari ücretin kaç toplantıda belirlendiği araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

ASGARİ ÜCRET KAÇ TOPLANTIDA BELİRLENİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor. Üçüncü toplantıda anlaşma sağlanmazsa dördüncü toplantı gerçekleştiriliyor.

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Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak. Üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.

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Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

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Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.