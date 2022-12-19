Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantısının kaç kez yapıldığı merak ediliyor. Peki, asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte son gelişmeler...