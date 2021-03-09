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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tek seferde 300-400-600 TL yardım yapılıyor! PTT'den paranızı alabilirsiniz! İşte şartlar ve başvuru detayları... Tek seferde 300-400-600 TL yardım yapılıyor! PTT'den paranızı alabilirsiniz! İşte şartlar ve başvuru detayları... Devlet tarafından birçok kalem altında verilen destek ödemelerinden biri olan doğum yardımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Oldukça kolay başvuru yapılabilen doğum yardımı ödemeleri tek seferde gerçekleştiriliyor. Başvuru şartlarını taşıyan kişilere ödemeler PTT üzerinden yapılıyor. 300-400-600 TL olarak ödenen doğum yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, doğum yardımı başvuru nasıl yapılır? Doğum yardımı şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 09.03.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 12:45
Doğum yardımı nasıl alınır? Koronavirüs salgını döneminde birçok yardım ödemeleri yapıldı. Pandemi desteklerinin yanı sıra devlet tarafından devam eden yardım ödemeleri de bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemelerinden biri de doğum yardımı... Doğum yardımı ile birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme alınabiliyor. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KİM NE KADAR ÖDEME ALIYOR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.