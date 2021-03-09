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Bu meslekler paraya para demiyor! En çok kazandıran ve geleceğin meslekleri…

Meslek seçimimiz hayatımızın en önemli kararını oluşturuyor. Çoğu insan öneminin farkına varmadan tercih ettiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, pandemi döneminde vatandaşlar "En çok kazandıran meslekler hangileri? Geleceğin meslekleri neler? sorusuna cevap aradı.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 13:54
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Bu meslekler paraya para demiyor! En çok kazandıran ve geleceğin meslekleri…

Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler, şirketler ve kuruma göre farklılık gösterse de, yaklaşık olarak en çok para kazanan 10 meslek sıralandı.

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Bu meslekler paraya para demiyor! En çok kazandıran ve geleceğin meslekleri…

Yeminli Mali Müşavir

Ortalama yıllık kazanç: 80 bin TL

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Bu meslekler paraya para demiyor! En çok kazandıran ve geleceğin meslekleri…

Petrol Mühendisliği

Ortalama yıllık kazanç: 100 bin TL

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Bu meslekler paraya para demiyor! En çok kazandıran ve geleceğin meslekleri…

Yönetim Danışmanlığı

Ortalama yıllık kazanç: 125 bin TL

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Bu meslekler paraya para demiyor! En çok kazandıran ve geleceğin meslekleri…

Uzman Doktor

Ortalama yıllık kazanç: 130 bin TL

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