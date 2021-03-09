9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemesi yapılıyor. Engelli, yaşlı ve hasta bireylerin desteklenmesi açısından ailelere verilen evde bakım yardımı ödemesi için araştırmalar sürüyor. 2021 yılı itibarıyla zamlanan evde bakım yardımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...