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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım desteğinden faydalanan vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım yardımıyla ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.03.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 11:16
9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemesi yapılıyor. Engelli, yaşlı ve hasta bireylerin desteklenmesi açısından ailelere verilen evde bakım yardımı ödemesi için araştırmalar sürüyor. 2021 yılı itibarıyla zamlanan evde bakım yardımı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
2021 Mart ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Mart ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.