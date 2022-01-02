2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

2022 araç muayene ücretleri ne kadar? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri 2022! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni liste yayımlandı. Yeniden değerleme oranına göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik artış uygulamaya konuldu. İlk üç yaş ve sonrası otomobillerin her iki yılda bir muayene edilmesi gerekiyor. İşte; 2022 yılı otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri listesi!