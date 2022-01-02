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2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…
2022 araç muayene ücretleri ne kadar? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri 2022 yılında araştırılan konulardan birisi oldu. Yeniden değerlemeye alınan araç muayene ücretlerine yüzde 36.20 oranında zam uygulandığı belirtildi. Yeni tarifenin uygulamaya konmasıyla birlikte, 2022 araç muayene ücretleri araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. İşte 2022 yılının TÜVTÜRK araç muayene ücretleri tarifesi…
Giriş Tarihi: 02.01.2022 17:10Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 17:10