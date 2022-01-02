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Haberler Galeri 2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

2022 araç muayene ücretleri ne kadar? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri 2022 yılında araştırılan konulardan birisi oldu. Yeniden değerlemeye alınan araç muayene ücretlerine yüzde 36.20 oranında zam uygulandığı belirtildi. Yeni tarifenin uygulamaya konmasıyla birlikte, 2022 araç muayene ücretleri araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. İşte 2022 yılının TÜVTÜRK araç muayene ücretleri tarifesi…

Giriş Tarihi: 02.01.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 17:10
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2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

2022 araç muayene ücretleri ne kadar? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri 2022! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni liste yayımlandı. Yeniden değerleme oranına göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik artış uygulamaya konuldu. İlk üç yaş ve sonrası otomobillerin her iki yılda bir muayene edilmesi gerekiyor. İşte; 2022 yılı otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu.

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2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

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2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

Tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti 372 TL 88 kuruştan 507 TL 40 kuruşa çıktı.

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2022 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet araç muayene ücretleri…

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti 503 TL 86 kuruştan 685 TL 58 kuruşa yükseldi.