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Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!
Sosyal devlet kapsamında devletten vatandaşlara her yıl milyonlarca lira ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ödemeler sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alabiliyor. Bu desteklerden birisi de evde bakım parası olmaktadır. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşları yılın 12 ayı boyunca yatıyor. 1.798 TL ödeme tek seferde hesapta oluyor. Bu parayı almak için gerekli şartları taşımanız ve başvuru yapmanız gerekiyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2021 16:03Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 16:04