Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Eylül ayında da toplam 1.798 TL hesaplarda! Başvuran ve bu şartları taşıyan herkese bu para ödeniyor. Evde bakım parası sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen evde bakım maaşlarını almak ise çok kolay. Başvuruyu yaptıktan sonra ödemeler direkt olarak hesaplarınıza yatırılıyor. Maaşınızın yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyorsunuz.