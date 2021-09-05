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Haberler Galeri Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Sosyal devlet kapsamında devletten vatandaşlara her yıl milyonlarca lira ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ödemeler sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alabiliyor. Bu desteklerden birisi de evde bakım parası olmaktadır. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşları yılın 12 ayı boyunca yatıyor. 1.798 TL ödeme tek seferde hesapta oluyor. Bu parayı almak için gerekli şartları taşımanız ve başvuru yapmanız gerekiyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 16:04
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Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Eylül ayında da toplam 1.798 TL hesaplarda! Başvuran ve bu şartları taşıyan herkese bu para ödeniyor. Evde bakım parası sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen evde bakım maaşlarını almak ise çok kolay. Başvuruyu yaptıktan sonra ödemeler direkt olarak hesaplarınıza yatırılıyor. Maaşınızın yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyorsunuz.

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Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

5 Temmuz'da açıklanan enflasyon ile evde bakım desteği de zamlandı. Altı aylık enflasyonun yüzde 8.45 olarak belirlenmesinin ardından, evde bakım destediği de 1.657 liradan 1.797 liraya yükseldi.

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Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Bakım parası desteğinden yararlanabilmek için elbette bazı şartları sağlamak gerekiyor. Başvuruda bulunup, şartları sağlayan engelli veya yaşlı yakınları bakım parasından yararlanabilmektedir.

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Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

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Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!

Bakım paraları her ayın 15 ile 31'i arasında yaklaşık 15 günlük değişken bir süre içerisinde yatırılmaktadır.