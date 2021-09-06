06 Eylül 2021, Pazartesi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK'dan kıdem tazminatı açıklaması
Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayanın, kendi isteğiyle ayrıldığında da tazminat hakkı doğar. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesh eden kadın çalışan da kıdemini alabiliyor. Peki kıdem tazminatında yeni dönem için şartlar, ödemeler ve hak ediş nasıl gerçekleşir? İşte tazminat konusundaki bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 11:03
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