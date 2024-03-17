Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Türkiye'deki bankalar, emeklilere yönelik özel kampanyalarıyla göz dolduruyor. Emekli maaşını bankalarına aktaracak müşterilere yönelik sunulan çekici promosyon teklifleri, hem kamu hem de özel sektör bankaları arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden oluyor. Bu rekabet, müşterilere birbirinden avantajlı seçenekler sunarken, bankaların da farklı stratejiler geliştirmesini sağlıyor. Mart ayının sonuna kadar sürecek olan bu kampanyalar, emekliler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. İşte, emekli maaşınızı taşıyarak yararlanabileceğiniz, dikkat çeken kampanyalardan bazıları...