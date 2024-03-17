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Haberler Galeri Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Türkiye'deki bankalar, emeklilere yönelik özel kampanyalarıyla göz dolduruyor. Emekli maaşını bankalarına aktaracak müşterilere yönelik sunulan çekici promosyon teklifleri, hem kamu hem de özel sektör bankaları arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden oluyor. Bu rekabet, müşterilere birbirinden avantajlı seçenekler sunarken, bankaların da farklı stratejiler geliştirmesini sağlıyor. Mart ayının sonuna kadar sürecek olan bu kampanyalar, emekliler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. İşte, emekli maaşınızı taşıyarak yararlanabileceğiniz, dikkat çeken kampanyalardan bazıları...

Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:10
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Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Mart ayında bankaların sunduğu promosyon tekliflerinden faydalanmak isteyen emeklilerin acele etmesi gerekiyor. Yüksek promosyonlar ve ek ödemelerle emeklilere yönelik bu kampanyalar, emekli maaşlarını daha verimli kullanma fırsatı sunuyor.

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Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ING Bank'tan Rekor Promosyon Teklifi

SGK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lulara yönelik "Maaşını ING'ye Taşı!" kampanyasıyla ING Bank, piyasada ses getiren bir teklife imza atıyor. Toplamda 15.000 TL'ye varan promosyon sunan bu kampanya, emeklilerin yüzünü güldüren bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

İş Bankası'ndan Emeklilere Özel Promosyonlar

İş Bankası, emekli müşterilerine yönelik "Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı!" kampanyasıyla piyasadaki yerini sağlamlaştırıyor. Emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon teklifiyle, bankanın emekli müşterilere olan ilgisi dikkat çekiyor.

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Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Akbank'tan Nakit ve Chip-Para Promosyonu

Akbank, maaşını bankaya taşıyacak müşterilere "Maaşını Akbank'a Taşı!" kampanyası kapsamında 10.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para ödülü sunuyor. Toplamda 12.500 TL'ye varan ödül ile Akbank, promosyon yarışında iddialı bir konumda.

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Tek koşulla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza yatıyor: Bayram öncesi ilaç gibi geldi

Yapı Kredi'den Emeklilere Özel Avantajlar

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla başlattığı kampanyada, emekli müşterilerine 9.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Banka, bu kampanyasıyla emeklilerin banka tercihlerinde önemli bir alternatif oluşturuyor.