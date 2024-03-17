Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit

İşsizlere özel fırsat: İŞKUR'dan meslek edinme ve günlük 654 TL ile 719 TL destek! Devlet, sosyal yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor ve bu kez de çalışmayanlara yönelik muazzam bir destek paketi ile geliyor. İŞKUR, işsiz vatandaşlara meslek sahibi olma ve aynı zamanda günlük 654 ile 719,32 TL arasında değişen cep harçlığı imkanı sunuyor. Bu işbaşı eğitim programları, işsiz bireylerin hem maddi destek almasını hem de yeni bir meslek edinerek iş hayatına adım atmasını sağlıyor. Eğer siz de iş arıyor ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, İŞKUR'un sunduğu bu fırsatlardan yararlanarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. İşte bu programlar hakkında bilmeniz gerekenler ve başvuru şartları...