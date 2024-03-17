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Haberler Galeri Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit

Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit

İşsizlere özel fırsat: İŞKUR'dan meslek edinme ve günlük 654 TL ile 719 TL destek! Devlet, sosyal yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor ve bu kez de çalışmayanlara yönelik muazzam bir destek paketi ile geliyor. İŞKUR, işsiz vatandaşlara meslek sahibi olma ve aynı zamanda günlük 654 ile 719,32 TL arasında değişen cep harçlığı imkanı sunuyor. Bu işbaşı eğitim programları, işsiz bireylerin hem maddi destek almasını hem de yeni bir meslek edinerek iş hayatına adım atmasını sağlıyor. Eğer siz de iş arıyor ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, İŞKUR'un sunduğu bu fırsatlardan yararlanarak hayatınızı değiştirebilirsiniz. İşte bu programlar hakkında bilmeniz gerekenler ve başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 11:07
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Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit

İŞKUR'un işsiz vatandaşlar için sunduğu işbaşı eğitim programları, katılımcılara yeni bir meslek öğrenme ve aynı zamanda cep harçlığı kazanma fırsatı sunuyor. İŞKUR, bu programlarla işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

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Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Başvuru Şartları Neler?

Programlara katılmak isteyenlerin sağlaması gereken başlıca şartlar şunlardır:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
  • En az 15 yaşında olmak,
  • İşverenle birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
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Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit
  • Program başlangıcından önceki bir yılda, programı düzenleyen işverenin vergi numarası altında çalışmamış olmak,
  • Aynı meslekte İŞKUR'un düzenlediği bir kursu veya programı daha önce tamamlamamış olmak,
  • Programa katılmama cezası almamış olmak,
  • İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanma şartlarını sağlamak.

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Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit

Katılımcılara Sunulan Destekler

İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılan iş arayanlara, öğrencilere ve işsizlik ödeneği alanlara günlük olarak cep harçlığı ödenmektedir. Özellikle geleceğin meslekleri olarak kabul edilen alanlarda düzenlenen eğitim programlarına katılanlara ise daha yüksek tutarlarda destek sağlanmaktadır.

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Çalışmayanlara, ev hanımlarına ve öğrencilere günlük 654 TL, 719 TL cep harçlığı müjdesi! Almak çok basit
  • İş arayan ve öğrenci (tam zamanlı) katılımcılara: Günlük 653,93 TL,
  • Öğrenci (yarı zamanlı) katılımcılara: Günlük 490,45 TL,