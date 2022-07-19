TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu ayki faiz kararının ne olacağını merak eden vatandaşlar, faiz kararının açıklanacağı tarihi bekliyor. Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...