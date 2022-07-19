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Haberler Galeri TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu ayki faiz kararının ne olacağını merak eden vatandaşlar, faiz kararının açıklanacağı tarihi bekliyor. Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 12:38
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TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Her ay gerçekleştirilen PPK toplantının ardından faiz kararı açıklanıyor. Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı merak edilirken, toplantı tarihinin belli olması ile birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur? Ayrıntılar haberimizde...

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TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB PPK 2022 Temmuz ayı toplantısı 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı da aynı gün açıklanacak.

Geçtiğimiz ay yılın 6'nccı toplantısını yapan Merkez Bankası PPK, faizi 14'te sabit bırakmıştı.

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TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından faiz konusuna da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Temmuz ayı faiz kararının sabit tutulması bekleniyor.

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TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

2022 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHLERİ

21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "FAİZ" AÇIKLAMASI

6 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkelerin tamamında ödemeler dengesinde çok ağır sancılar yaşanırken, Türkiye'nin hepsinden daha iyi durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu: