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Haberler Galeri Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişimler yaşanıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Temmuz'da benzin, motorine (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 15:52
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Motorine indirim var mı? 20 Temmuz’da benzin, mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

Benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında yapılan 96 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 20 Temmuz'da benzin, motorine (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine indirim var mı? 20 Temmuz’da benzin, mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

20 Temmuz Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG'de fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorine indirim var mı? 20 Temmuz’da benzin, mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

19 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Motorine indirim var mı? 20 Temmuz’da benzin, mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

19 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Motorine indirim var mı? 20 Temmuz’da benzin, mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

19 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL