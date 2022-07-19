Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişimler yaşanıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi. Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Temmuz'da benzin, motorine (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...