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Haberler Galeri 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Brent petrol fiyatında sert yükseliş yaşanmıştı. Bu yükselişle birlikte dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişiklikler yaşandı. Dün 106,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne 106,52 dolardan başladı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 96 kuruş indirim yapıldı. Peki, Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 10:31
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19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine yapılan 96 kuruş indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

BENZİNE İNDİRİM

19 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş indirim uygulandı. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

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19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

19 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

19 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

19 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL