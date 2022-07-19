19 Temmuz 2022, Salı
19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...
Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Brent petrol fiyatında sert yükseliş yaşanmıştı. Bu yükselişle birlikte dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişiklikler yaşandı. Dün 106,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne 106,52 dolardan başladı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 96 kuruş indirim yapıldı. Peki, Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
Giriş Tarihi: 19.07.2022 10:31
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