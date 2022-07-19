19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine yapılan 96 kuruş indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...