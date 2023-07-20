20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

2023 Temmuz ayının Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz ay yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşen toplantıda politika faizinde yapılan 650 baz puanlık artışla birlikte faiz oranı yüzde 15'e yükseltilmişti. Peki TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:52
  • 1
  • 6
TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay, 27 ay aradan sonra faiz artırımına gidilmiş ve politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltilmişti. Bu adım, faiz indirim sürecinin sona erdiğini gösterdi. Şimdi ekonomi dünyası ve piyasalar, temmuz ayında alınacak faiz kararını merakla bekliyor. Peki TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

  • 3
  • 6
TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

.

  • 4
  • 6
TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

  • 5
  • 6
TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

.