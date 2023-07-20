TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

2023 Temmuz ayının Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz ay yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşen toplantıda politika faizinde yapılan 650 baz puanlık artışla birlikte faiz oranı yüzde 15'e yükseltilmişti. Peki TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Temmuz PPK Merkez Bankası faiz kararı ne olur, artar mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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