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Haberler Galeri Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hasta, yaşlı, engelli ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım aylıkları Temmuz maaş zammıyla birlikte yükseldi. Bu noktada birçok kişi, "Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorularınıa yanıt aramaya başladı. Söz konusu ödemeler, e-Devlet ve SMS ile sorgulanıyor. İşte, 20 Temmuz 2023 evde bakım parası yatan iller güncel listesi…

Giriş Tarihi: 20.07.2023 19:28 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 19:30
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Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

"Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, 20 Temmuz 2023 evde bakım parası yatan iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

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Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

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Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ