Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hasta, yaşlı, engelli ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım aylıkları Temmuz maaş zammıyla birlikte yükseldi. Bu noktada birçok kişi, "Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorularınıa yanıt aramaya başladı. Söz konusu ödemeler, e-Devlet ve SMS ile sorgulanıyor. İşte, 20 Temmuz 2023 evde bakım parası yatan iller güncel listesi…