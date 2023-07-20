İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kadrolu öğretmenler için düzenlediği il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları yoğun bir katılımla tamamlandı. Öğretmenler şimdi gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Peki, İl içi tayin sonuçları açıklandı mı? 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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