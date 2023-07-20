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Haberler Galeri İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kadrolu öğretmenler için düzenlediği il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları yoğun bir katılımla tamamlandı. Öğretmenler şimdi gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Peki, İl içi tayin sonuçları açıklandı mı? 2023 yer değiştirme sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:41
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İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen ilçe yer değiştirmeleri açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği il içi tayin takvimi doğrultusunda, öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, öğretmenler gözlerini atama sonuçlarına çevirdi. Peki, İl içi tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin 2023 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen ilçe yer değiştirmeleri açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca paylaşılan takvime göre öğretmenlerin il içi atama sonuçları valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.

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İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen ilçe yer değiştirmeleri açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

İl içi tayinleri ile ilgili duyurunun MEB'in personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.

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İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen ilçe yer değiştirmeleri açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

GÖREVE BAŞLAMAYANLARIN ATAMALARI İPTAL EDİLECEK

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göregerçekleştirilecek

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İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı | Öğretmen ilçe yer değiştirmeleri açıklandı mı, belli oldu mu? MEB personel.meb.gov.tr

Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanlarınatamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecek.