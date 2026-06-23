1 Temmuz'da başlıyor: e-Faturaya geçmeyen işletmelere 17 milyon liraya kadar ceza | Hangi şirketler kapsamda?

2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunduğunu belirterek zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edilmesi durumunda işletmelere Vergi Usul Kanunu kapsamında özel usulsüzlük cezaları uygulanacağını söyledi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleriyle 2021 yılında e-Fatura zorunluluğunun başladığını hatırlatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

SEKTÖR VE CİRO LİMİTİ Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğunun iki ayrı kategorideki mükellefleri kapsadığını belirterek, "2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor" dedi.

HANGİ ŞİRKETLER KAPSAMDA? Yıldız, cirodan bağımsız olarak bazı kritik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için de geçiş zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Buna göre akaryakıt sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alanlar, sigara ve alkol imal veya ithal eden firmalar, internet satış platformları, internet reklam aracılığı hizmeti verenler, kendi veya başkasına ait internet sitelerinde mal ve hizmet satışı yapan işletmeler ile ilgili kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapan şirketler zorunluluk kapsamında yer alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hizmet sözleşmesi bulunan hastaneler ve tıp merkezleri, gayrimenkul veya motorlu araç alım, satım ya da kiralama işlemleri yapan işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım veya işletme belgesi alan oteller ile elektrikli araçlara şarj hizmeti sunan şirketler de kapsama dahil bulunuyor. Yıldız ayrıca Maden Kanunu kapsamında ruhsat alanlar, Şeker Kanunu'na göre şeker imal edenler, demir-çelik ve demir-çelikten eşya üreten işletmeler ile gübre takip sistemine kayıtlı mükelleflerin de e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğunu vurguladı.