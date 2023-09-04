145 bin TL'ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik evler, uygun fiyatları ve depreme karşı dayanıklılıkları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları karşılayan vatandaşlara 200 bin TL tutarında prefabrik ev desteği sunulması, bu tür evlerin erişilebilirliğini artırıyor. Ancak prefabrik ev fiyatları, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte 2023 prefabrik ev fiyatları...