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Haberler Galeri 145 bin TL'ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

145 bin TL'ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik evler, uygun fiyatları ve depreme karşı dayanıklılıkları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları karşılayan vatandaşlara 200 bin TL tutarında prefabrik ev desteği sunulması, bu tür evlerin erişilebilirliğini artırıyor. Ancak prefabrik ev fiyatları, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte 2023 prefabrik ev fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 10:52
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145 bin TL’ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik ev fiyatları, büyüklüğü, tasarımı, kullanılan malzemeler ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Evin özellikleri bulunulan coğrafyaya, yapının izin verilen büyüklüğüne ve özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan devlet desteği, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir katkı sağlayabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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145 bin TL’ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.

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145 bin TL’ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

PREFABRİK EV FİYATLARI 2023

Prefabrik evlerin fiyatları değişiklik gösterse de uygun olduğu için cep dostudur. İşte 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare prefabrik ev fiyatları...

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145 bin TL’ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

İdeal Ev 55m2 ahşap kampanyalı 289.900 TL

İdeal Ev 55m2 kampanyalı 299.900 TL

İdeal Ev 59m2 kampanyalı 345.900 TL

ikranur Prefabrik 134m2 3+1 575.000 TL

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145 bin TL’ye ev sahibi olun! 55 m2, 80 m2, 90 m2, 110 m2... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama...

İdeal Ev 136m2 modern 773.900 TL

İdeal Ev 81m2 kampanyalı 416.900 TL

ikranur Prefabrik 130m2 3+1 548.000 TL

İdeal Ev 120m2 kampanyalı 3+1 390.200 TL