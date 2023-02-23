T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak! Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar kapsamında çocuklu ailelere destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çocuk Destek Bileşeni ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 milyon aileyi desteklemeyi hedefleyen paket kapsamında çocuk sayısına göre ödenen rakam değişiyor. Peki çocuk ödeneği kimlere verilir? Çocuk desteği başvuru şartları neler?