HaberlerGaleri10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK!
10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK!
100 bin TL nakit depremzede yardımı kimleri kapsayacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız." açıklamalarında bulunmuştu. Afet bölgesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakit desteği verilecek. Peki 100 bin TL depremzede yardımı ne zaman? Başvuru şartları neler?