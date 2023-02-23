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Haberler Galeri 10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK!

10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK!

100 bin TL nakit depremzede yardımı kimleri kapsayacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız." açıklamalarında bulunmuştu. Afet bölgesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakit desteği verilecek. Peki 100 bin TL depremzede yardımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 14:44
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10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet’ten depremzedelere DEV DESTEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda depremzedelere 100 bin TL nakit desteğini açıkladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedelerin mağduriyetlerinin hızlıca giderebilmesi için destek paketlerini peş peşe açıkladı. 10 bin TL ve 15 bin TL'lik yardımlara ek olarak 100 bin TL depremzede yardımlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki 100 bin TL depremzede yardımı ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet’ten depremzedelere DEV DESTEK!

DEPREMZEDELERE 100 BİN TL NAKDİ DESTEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Toplantıda depremden zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlamalar ele alınırken depremzedelere yapılacak nakdi yardımlar da netleşti.

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10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet’ten depremzedelere DEV DESTEK!

İşte 100 bin TL desteği ile ilgili o açıklama;

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10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet’ten depremzedelere DEV DESTEK!

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.

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10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir? Devlet’ten depremzedelere DEV DESTEK!

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız.