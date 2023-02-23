Altın fiyatları düştü mü, arttı mı? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ

Altında son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. Altında düşüş devam ederken yatırım yapmak isteyenler ya da düğün hazırlığında olanlar için yeşil ışık yandı. Uzmanlar altın için alım fırsatı oluştuğunu ifade ediyor. Altının sert düşüşü devam ederken yaza doğru da yükselişlerin başlaması bekleniyor. Peki gram altın ne kadar, kaç TL?