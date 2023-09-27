HaberlerGaleriT.C. Kimlik numarasını ezberlemede büyük sır ortaya çıktı! Bu kombinasyonu yapan üstün zekalı! 3+3+3+2, 4+4+3, 2+2+2+2+2+1...
T.C. Kimlik numarasını ezberlemede büyük sır ortaya çıktı! Bu kombinasyonu yapan üstün zekalı! 3+3+3+2, 4+4+3, 2+2+2+2+2+1...
T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşlarının hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve çeşitli resmi işlemlerde sıkça kullanılır. Ancak, bu numaranın ezberlenme biçimi, kişinin zeka türü hakkında ilginç ipuçları sunabilir. Son dönemlerde sosyal medyada viral hale gelen bir zeka testi, kişilerin T.C. kimlik numarasını nasıl ezberlediklerine odaklanarak zeka türünü tahmin etmeye çalışıyor.